IBK Hammarland och IF Fram åländska mästare i innebandy

INNEBANDY. I damfinalen var det aldrig något snack. Men herrfinalen blev desto nervigare.

Precis som väntat blev det IBK Hammarland och IF Fram som vann de åländska lokalserierna i innebandy.

Under lördagens finaldag vann IBK Hammarland mot IF Fram med 3–0 efter mål av Emma Falander (2) och Mikaela Lindholm.

I herrfinalen blev det väldigt spännande. Tidigt i tredje perioden ledde LIF med 3–0 efter att Conny Wikstrand, Peter Forsström och Patrik Eriksson gjort varsitt mål. Men IF Fram kom tillbaka. 1–3 och 2–3 gjorde Anton Sjölund och med sju sekunder kvar, i sex mot fyra, kunde Alexander Hermans sätta kvitteringen som resulterade i förlängning. 1.55 in i ”sudden” avgjorde IF Frams Marcus Karlsson med 4–3 och vändningen var fullbordad.

Läs mera om detta i söndagens och måndagens Nya Åland. (vs)

kommentar(er)