Damserien är tillbaka! Sport

INNEBANDY. Efter att den åländska damserien uteblivit två år i rad är den nu tillbaka.

Under onsdagens premiäromgång visade regerande mästarna i IBK Hammarland att de blir att räkna med i år, genom att slå Våsc med hela 16–0 (!).

IBK Hammarland, som vunnit damserien tio gånger varav de åtta senaste upplagorna, kopplade ett tidigt grepp om matchen och fortsatte sedan på inslagen väg.

Slutresultatet skrevs 16–0 efter mål av Anna Andersson (4), Sarah Engblom (3), Jennifer Öström (3), Jenny Engblom (2), Alexandra Nordström, Emma Öfverström, Emma Falander och Mikaela Lindholm.

Förutom IBK Hammarland vann också Veteranerna samt Lemlands IF. Veteranerna slog IF Fram med 5–1 medan Lemlands IF besegrade Jomala IK med 6–1.

Totalt innehåller damserien sex lag och spelas enligt ett rakt seriesystem, så att alla möter alla en gång. Därefter tar slutspel vid.

Resultat

Lokalomgång

Baltichallen, 23.10

Damserien

IBK Hammarland–Våsc 16–0

IBK H: Anna Andersson (4), Sarah Engblom (3), Jennifer Öström (3), Jenny Engblom (2), Alexandra Nordström, Emma Öfverström, Emma Falander, Mikaela Lindholm

Veteranerna–IF Fram 5–1

Veteranerna: Viveka Ekstrand (2), Maria Gustafsson, Melanie Karring, Antonia Liljefors

IFF: Emilia Ekholm

Jomala IK–Lemlands IF 1–6

JIK: självmål

LIF: Lina Karlsson (2), Elin Karlsson (2), Elin Häggblom, Ida Sjölander

Herrserien

Dynamo–Lemlands IF 1 3–4

Dynamo: Magnus Tuominen, Fredrik Engström, Mathias Boman

LIF 1: Patrik Eriksson (2), Kim Ginman, Mathias Boijer

PRO-09–BF IBK 12–3

PRO-09: Patrik Franklin (3), Johan Ekstrand (3), Alexander Grundström (2), Markus Öhrling, Jesper Berglund, Magnus Ljungars, Anders Ekström

BF IBK: Aadu Nael, Tobias Björke, Robert Hellgren

Jomala IK–Lemlands IF 2 10–1

JIK: Malte Sjuls (3), Klaus Kenttä (2), Pontus Påvals (2), Melker Smeds, Elias Svensson, Staffan Johansson

LIF 2: Fredrik Hjerpe