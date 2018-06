Åländskt i topp – i USA Sport

TRIATLON. En resa – två lopp.

Åländska Marina Donner har tävlat i USA. Först vann hon ett sprintlopp i Vallejo och sedan slutade hon topp 20 i sin klass vid Escape From Alcatraz Triathlon.

– Det var en riktigt häftig resa, säger Donner, som nu ser fram emot att representera Finland i VM.

Marina Donner reste till Kalifornien, USA med ambitionen att tävla i Escape From Alcatraz Triathlon.

Väl på plats anmälde hon sig dessutom till ett sprintlopp i Vallejo.

– Det var mycket spontant, säger hon och skrattar.

– Jag tänkte att jag lika gärna kunde värma upp inför Escape From Alcatraz med ett annat lopp. Och så blev det.

Och snacka om uppvärmning. Donner hade tredje bästa tid i sprintloppet och vann dessutom damklassen.

– Jag har ingen aning om nivån på tävlingen men för mig spelar det ingen större roll. Jag vann och det är det viktigaste, säger hon och skrattar.

I Escape From Alcatraz blev hon sedan 19:e i sin klass, damer 35–39 år. Hon avverkade distansen 2,4 kilometer simning, 29 kilometer cykling och 13 kilometer löpning på tiden 3.09,04 timmar. Totalt deltog 70 triatleter i klassen och vann gjorde italienskan Michela Santini på 2.32,50.

