Viking Line Abp har idag, den 23 november 2016, tecknat ett intentionsavtal med kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd avseende beställning av ett passagerarfartyg med leverans våren 2020. Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 2017. Investeringen uppgår till ca 190 M euro. Intentionsavtalet innehåller även en option på ytterligare ett fartyg. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande i dag.

