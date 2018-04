Twilight Speed – en av fyra åländska vinnare Nyheter

TRAV. Fyra åländska ekipage fick besöka vinnarcirkeln under lördagens säsongspremiär på Ålandstravet.

Ett av dem var Jan Söderström och Twilight Speed.

– Han kändes otroligt fin, noterar Söderström.

Segern var Twilight Speeds sjätte i karriären som nu omfattar 17 starter.

Ekipaget, med tränare Jan Söderström i sulkyn, tog omgående hand om ledningen och höll den sedan hela vägen in i mål.

Tiden noterades till 1.17,3 över 2 640 meter bilstart och placeringen premierades med 803 euro.

– Det var inte planerat att vi skulle till ledningen, säger Jan Söderström med ett skratt innan sonen Andreas Söderström, som äger Twilight Speed, lite skämtsamt fyller i:

– Nej, jag vart så jäkla förbannad på pappa. Jag sa före loppet att han skulle gå ett lugnt lopp i ryggar, men så blev det ju inte.

Förutom Twilight Speed vann ytterligare tre åländska hästar: Watchout’s Freija, Arctic Don och Classe Claretti.

Läs mera om säsongspremiären i måndagens Nya Åland.

Så gick det – lopp för lopp

Fetad stil = åländsk häst/kusk

Lopp 1: 1) 6.Watchout’s Freija (Tomas Ahlqvist), 2) 9.Staro Kennedy (Roald Eriksson), 3) 10.Manalo Savage (Barbro Carlsson)

Lopp 2: 1) 11.Callela Elmo (Riina Rekilä), 2) 9.Show Time (Barbro Carlsson), 3) 1.Tailgate (Gustav Wernäng)

Lopp 3: 1) 3. Ohh Etell (Sandra Nordemo), 2) 2. Joker Tooma (Jevgeni Ivanov), 3) 5. Malte All Over (Kenneth Gorski)

Lopp 4: 1) 5. Wollafur (Michael Lindblom), 2) 11.Klöver All Over (Rebecca Dahlén), 3) 2.Wannabe Kemp (Sandra Nordemo)

Lopp 5: 1) Twilight Speed (Jan Söderström), 2) 6.Farnese Boko (Gustav Wernäng), 3) 3. Judy’s Love Girl (Kenneth Danielsen)

Lopp 6: 1) 6.Wilds Celebrity (Jouni Nummi), 2) 4.Suzuki Zoot (Jens Ekstam), 3) 8.Prince As (Riina Rekilä)

Lopp 7: 1) 8.Arctic Don (Barbro Carlsson), 2) 6.Alegria (Kenneth Danielsen), 3) 5.M.T.Ken Lucky (Tomas Ahlqvist)

Lopp 8: 1) 5.Classe Claretti (Tomas Ahlqvist), 2) 2.Kicki Tooma (Jevgeni Ivanov)