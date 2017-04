Hammarlandsdamer får brandkårspris

Hammarlands FBK:s damavdelning tilldelas Ålands brand- och räddningsförbunds hederspris Brandkårens Oscar för år 2016.

Motiveringen lyder:

”Avdelningen har under många år arbetat innovativt med att hjälpa sin kår att hjälpa andra. Under år 2016 samlade medlemmarna i avdelningen genom sitt arbete in en gåva som gjorde det möjligt för kåren att införskaffa välbehövliga klippverktyg till kårens utryckningsverksamhet. Under tidigare år har deras arbete lett till penninggåvor som möjliggjort bland annat inköp av en av kårens manskapsbilar. Avdelningens arbete visar tydligt på att det finns en plats för alla, oavsett ålder eller kön, i den frivilliga brandkårsverksamheten och att samarbete alltid lönar sig.”

Beslutet togs av brand- och räddningsförbundets styrelse den 4 april.

Brandkårens Oscar ges till en kår, person eller personer som under det gångna året gjort något särskilt uppmärksammat uppdrag eller räddning utöver det vanliga, gjort ett speciellt och innovativt arbete för kåren eller brandkårsförbundet, inspirerat många nya människor att engagera sig i brandkårsarbetet eller på annat sätt gjort något som underlättar arbetet i kårerna eller förbundet.

