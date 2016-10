De sätter mental hälsa i fokus

Nästa vecka firas mentalhälsoveckan. Med hjälp av den vill Pelaren utmana alla att delta i diskussioner om psykisk hälsa.

För första gången firas en hel mentalhälsovecka på Åland.

– Tidigare har vi haft mentalhälsodagar, säger Lotta Eriksson på klubbhuset Pelaren.

Veckan, som inleds klockan åtta på måndag morgon den 10 oktober, syftar till att starta diskussioner om psykisk hälsa och ohälsa. Arbete som mänsklig rättighet, stigmafritt Åland och tala om psykisk hälsa med nära och kära är exempel på några av de olika teman som veckodagarna tilldelats.

Via Facebook länkar man till ljudklipp där personer som drabbats av psykisk ohälsa berättar sina berättelser.

Bjuds på kaffe

På biblioteket i Mariehamn plockar man fram litteratur under temat psykisk ohälsa och medlemmar från klubbhuset Pelaren kommer att finnas på stan under tisdagen och onsdagen.

– Vi kommer att ha hårband och banderoller så att man känner igen oss, säger Linus Åkerholm.

– Vi delar ut foldrar och kaffebiljetter så att man kan gå till klubbhuset på fika, säger Myra Forsström.

På torsdagen besöker man de åländska kommunerna.

– Nio olika grupper besöker alla 16 kommuner. Vi överräcker ett informationspaket om vår verksamhet och inbjudan till vår thanksgivinglunch, säger Eriksson.

Högläsning

Under veckan vill man få in tips på bra arbetsgivare med motivering till varför de främjar mångfald och psykisk hälsa. På fredagen presenteras Pelarens övergångsarbetsgivare och de som man hoppas få in via tips under veckan.

På söndagen erbjuds högläsning av författarna Katarina Gäddnäs och Leo Löthman på stadsbiblioteket klockan 17.

– Vi kommer att läsa både egna och andras böcker under temat psykisk ohälsa, säger Katarina Gäddnäs som tycker att temat är jätteviktigt.

Därefter avslutas mentalhälsoveckan med ett fackeltåg och kaffebjudning i klubbhuset på Strandgatan 7. Pelarbandet kommer att stå för underhållningen.

– Vi hoppas att företag och andra grupper kan utmana varandra till att delta i fackeltåget, säger Gäddnäs.

– Alla är välkomna, ta med fackla, lykta eller mobil att lysa med.

kommentar(er)