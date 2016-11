Ålänning först ut med träningsapp

Victor Jansson var bara 20 år gammal då han kläckte idén om att ge personlig träning via telefonen. Nu två år senare har visionen om en ny träningsapp blivit verklighet.

Det som gör appen unik är att han ger personlig träning via ljudcoaching, alltså röstinstruktioner via ljud.

– Ännu i dag finns det inget liknande på marknaden. Appen har fått mycket uppmärksamhet, speciellt i idrottskretsar, säger Jansson, ensam grundare och vd för Coachify ab.

Konceptet kom från hans egen idrottskarriär. Jansson är både friidrottare och utbildad personlig tränare. I två år experimenterade han med olika testgrupper för att kunna förutse vilket bemötande konceptet skulle få.

– Processen har varit lång. Det krävs många olika steg för att få fram en fungerande produkt som kan säljas på marknaden, säger Jansson.

Anna Ingman (praktikant)

