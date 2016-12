Under 2016 har Paf anställt 54 personer, enligt uppgift från kommunikationschef Anders Sims. 28 personer har däremot lämnat Paf under året, vilket kan jämföras med 27 personer under 2015.

– Orsakerna till varför folk lämnar är oerhört spridda, säger Sims.

– Några personer har lämnat Paf på grund av de förändringar som nu görs i organisationen och att de efter förändringen inte känner sig nöjda med sin roll och situation. Men det är en helt naturlig del i ett förändringsarbete, säger han.

