Ålandsbankens internetbank nere

”Vi har tekniska problem”. Detta meddelande mötte Ålandsbankens internetkunder på onsdagsmorgonen när de försökte logga in. Meddelandet följde på ett tidigare besked om att man uppdaterat sidan under natten mellan 22.00 och 05.00.

När Nyan kontaktar Ålandsbanken klockan 09.02 hade man inget besked om vad störningen berodde på eller när felet beräknades vara avhjälpt.

UPPDATERING: Klockan 10 var felet fortfarande inte avhjälpt.

– De jobbar stenhårt på det men det kan ta ytterligare några timmar, svarar man i växeln.

Klockan 10.42 meddelar banken:

”Tekniskt fel orsakar tillfälliga störningar i Ålandsbankens tjänster

På grund av ett tekniskt fel har vissa kontotransaktioner tillfälligt registrerats dubbelt. Felet är identifierat och korrigering pågår.

Internetkontoret och mobilbanken är tillfälligt stängda tills korrigeringen är slutförd. Vi räknar med att felet är korrigerat och tjänsterna kan öppnas igen senare under dagen.

Inga medel har gått förlorade. Vi beklagar de besvär detta kan orsaka för våra kunder.”

Meddelandet är undertecknat av vd Peter Wiklöf