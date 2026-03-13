Wiklöf fortsätter som IFK:s huvudsponsor

FOTBOLL. Anders Wiklöf gör sitt 20:e år som huvudsponsor för IFK Mariehamn. Det skriver IFK i ett pressmeddelande när en knapp månad återstår till Tipsligapremiären.

– Stödet från det lokala näringslivet och specifikt från Anders Wiklöf är ytterst nödvändigt för vår ligaexistens, säger IFK-vd:n och sportchefen Jimmy Wargh.

Anders Wiklöf själv hoppas att stödet ska ge laget en skjuts uppåt i ligatabellen:

– Nu är det tjugonde året i rad som huvudsponsor. Jag hoppas att ”Grönvitt” ska vara på den övre halvan av tabellen i år – och det tror jag att man har alla möjligheter till, säger han i pressmeddelandet. (pp)