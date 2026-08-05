Två ÅKK-lyftare tävlar i EM i Litauen

I söndags inleddes Europamästerskapen i såväl klassisk som utrustad bänkpress. Tävlingarna avgörs i Druskininkai i södra Litauen, och kommande fredag går Ålands kraftsportklubbs (ÅKK) Kenneth ”Kenta” Sandvik in i veteranernas +120-kilosklass i den utrustade tävlingsklassen.

På söndagen är det dags för hans äkta hälft, Marcela Sandvik, att ta sig an mästerskapet. Även hon tävlar i den utrustade tävlingen i den öppna åldersklassen under 52 kilo. Tre tävlande är anmälda i Kenta Sandviks klass, medan Marcela Sandvik är en av fyra förhandsanmälda i sin tävlingsklass.