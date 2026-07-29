Volleyungdomar på träningsläger i Lettland

Totalt 23 ungdomar i JIK Volley befinner sig på träningsläger i Lettland. I nästan två veckor ska spelarna träna och spela tillsammans med lettiska volleybollspelare.

Tränaren Aldis Jaundzeikars berättar att de just haft sin första träning i Cēsis i norra Lettland.

– Alla ungdomar i JIK volley fick erbjudandet om lägret och det var 23 ungdomar som ville följa med, berättar han.

De kom fram på måndag kväll och åker tillbaka 6 augusti.

Har ni bra väder?

– Solen skiner och de lovar upp emot 27 grader nu i veckan, berättar Jaundzeikars.

Träningslägret har de tillsammans med ett ungdomslag från Lettland, och totalt är de cirka 60 ungdomar som deltar.

Förutom två träningspass om dagen ska de på torsdagen ha en intern turnering och även sightseeing i huvudstaden Riga på fredag.

På söndagen har spelarna även möjlighet att delta i lettiska U18-mästerskapen i beachvolley.

– Vi hoppas att några vill vara med och spela för att testa nivån, säger Jaundzeikars.

Är beachvolleyn stor i Lettland?

– Ja det skulle jag säga, senaste dam-VM i beachvolleyboll vanns av Lettland och herrlaget har fått brons i OS, så de är absolut topp tio i världen, säger han.

Första träningslägret

Aldis Jaundzeikars berättar att de för sju år sedan åkte sex tjejer till Estland och deltog i en beachvolleybollturnering, men att det är första gången man åker på ett träningsläger.

– Jag hoppas att detta kan bli en årlig grej och även att de lettiska ungdomarna vill komma på läger till Åland, säger han.