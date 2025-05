Vinnare av Nyans VM-tips korad Sport

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



ISHOCKEY. Nu är Nya Ålands Ishockey-VM tips avgjort. Vinnaren är Karin Harju-Jeanty från Mariehamn.

– Det känns jättekul, jag fattade ingenting, säger hon.

Karin Harju-Jeanty från Mariehamn är årets vinnare av Nyans Ishockey-VM tips. Det var totalt 619 deltagande tippare, varav de fyra i topp nu får ta del av olika priser.

Hur känns det att vinna hela tipset?

– Det känns jättekul, jag fattade ingenting, säger Harju-Jeanty.

Här kan du söka på ditt namn för att se hur det gick för dig!

Hade tur

Karin Harju-Jeanty brukar inte vanligtvis vara med och tippa, och har heller inte följt hockeyn särskilt noga.

– Jag har inte tittat och följt med så mycket, men jag hade ju tur nu, jättetur.

Hennes man är däremot en stor sportfantast, och följer med i det mesta.

– Min man har hjälpt mycket, men han hade sin egen rad också.

Förstapriset i tipset är en JBL partybox från Midax, som nu lämnas över till Harju-Jeanty.

– Nu ska det spelas musik. Det är ett fantastiskt fint pris.

Övriga vinnare är Ganesha Ghattargi, Helmi Sjölund och Jonas Love Danielsson.

Lista på webben

Den som vill kolla in sin tipsrad eller topplistan i övrigt kan gå in på nyan.ax och klicka sig in under vinjetten ”Kolla hur du ligger till i VM-tipset”.