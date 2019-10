Tony Jansson ny assisterande i ÅU Sport

FOTBOLL. Ligalaget Åland United har gjort klart med Tony Jansson som ny assisterande tränare.

Kontraktet gäller över kommande säsong.

– Jag tycker att Åland United verkar ha någonting väldigt spännande på gång, säger 39-åringen.

Tony Jansson har själv en gedigen fotbollsbakgrund, både som spelare och som tränare. Under sin aktiva spelarkarriär spelade han back, bland annat i division 2 med IF Finströmskamraterna (IFFK) och i ligacupen med IFK Mariehamn. Som tränare har han tidigare fungerat som assisterande tränare i IFFK, Hammarlands IK och IF Fram. På senare tid har han varit juniortränare varav de två senaste säsongerna i FC Åland. Han har också den Uefa B-licens som krävs för att vara assisterande tränare i Damligan.

– I och med Tony Jansson får Åland United en ny röst och nya vinklingar i coachingen som stöd för Samuel Fagerholm och den övriga tränarstaben, som vi strävar att hålla möjligast intakt. Några övriga ledare kan komma att lite omstruktureras med sina uppgifter, men idén är att bibehålla den goda gruppdynamiken samt ytterligare stärka möjligheterna för spelarna och laget att träna och spela i toppen av Damligan, skriver Åland United i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln i onsdagens Nya Åland.