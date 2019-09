Våsc och IF Fram mönstrar gemensamt juniorlag Sport

INNEBANDY. För första gången på många år kommer ett lag med högstadieelever att representera Åland i Upplandsserien.

Detta möjliggörs genom ett samarbete mellan Våsc och IF Fram, med uppbackning av Ålands innebandyförbund (ÅIBF).

– Förhoppningen är att vi ska kunna få till ännu flera samarbeten i framtiden, menar David Eriksson, verksamhetsledare ÅIBF.

Kommande säsong mönstrar Våsc och IF Fram ett gemensamt P04–06-lag i Upplandsserien, röd division 4. Serien innehåller tolv lag och riktar sig till spelare födda 2005.

– Även om det är en 05-serie så får man spela med spelare som är antingen ett år äldre eller ett år yngre, det vill säga 04:or eller 06:or, förklarar Eriksson.

Tränartrojka

Bakgrunden till detta är att endast två lag – IF Fram och Våsc – hade anmält sig till den åländska serien för högstadieelever, till skillnad från förra säsongen då också Jomala IK ställde upp.

– Så när JIK hörde av sig för några veckor sedan och meddelade att de inte får ihop tillräckligt med gäng så började vi fundera på eventuella lösningar, säger Eriksson och fortsätter:

– För man kan inte spela en serie på bara två lag. Och utan en serie hade spelarna i fråga inte haft någonstans att spela, vilket i sin tur kanske hade resulterat i att flera slutat. Det hade varit förödande för sporten, om man tappar tre årskullar.

Resultatet av ovanstående blev alltså en gemensam aktion av IF Fram och Våsc. Som tränare kommer Dennis Isaksson (IF Fram), Tommy Höglund (Våsc) och David Holmberg (Våsc) att fungera.

Läs hela artikeln i fredagens Nya Åland.