Dags för IF Fram att debutera i Sverige Sport

INNEBANDY. Den gångna säsongen blev IF Frams sista i det finska seriesystemet. På lördag spelar man istället sin första match i division 6 Uppland.

Dessutom väntar det säsongspremiärer för ytterligare tre åländska lag.

Efter flera säsonger i Finland, på division 3- och 4-nivå, tar herrlaget IF Fram nu steget över till Sverige och division 6 i Uppland – något Nya Åland kunde avslöja i början av juni.

– Det är på spelarnas initiativ. När frågan kom upp hade vi en omröstning i laget och då ville majoriteten hellre spela i Sverige. Säkerligen mycket på grund av resorna. Spelar man i Finland så blir det betydligt längre resor, tidsmässigt i alla fall, förklarade IF Frams verksamhetsledare Simon Sjöström i samband med den artikeln.

Upplandsserien division 6 består av två zoner, den västra och den östra. IF Fram har placerats i den östra, vilket innebär att det under säsongen kommer att vankas lokalderbyn då åländska herrlaget Våsc också ingår där.

På lördag har IF Fram säsongspremiär på hemmaplan. För motståndet står SK Vide U. Matchen spelas i Ålands idrottscenter, Godby med start klockan 14.

Förutom IF Fram har ytterligare tre åländska Upplandsserielag seriepremiärer att se fram emot på lördag. Damlaget Våsc (division 3) spelar borta mot FBC Uppsala Ungdom och herrlaget Våsc (division 6 östra) borta mot Tobo/Örbyhus FF U. Vad gäller det nya juniorlaget Våsc/IF Fram (Pantamera Pojkar röd division 4) så tar man emot Alunda IBF på hemmaplan, en match som spelas i Ålands idrottscenter med start klockan 16.