Storslam för Barbro Carlsson

TRAV. Det går bra för travtränare Barbro Carlsson.

Bättre än någonsin tidigare.

Nu har hon slagit till igen. Denna gång vann samtliga tre av hennes starthästar – under en och samma tävlingsdag.

– Helt fantastiskt, konstaterar Carlsson.

Det var under fredagen på Rommetravet som Barbro Carlsson skrev ett stycke åländsk idrottshistoria.

Först vann spelfavoriten Arctic Don lärlingsmatchen tillsammans med kusken Tord R Salte. Det på 1.16,1 över 2 140 meter bilstart.

Sedan ställde 64-oddsaren Beauty Gem till med en riktig skräll genom att ta karriärens första seger tillsammans med Johan Brandel, på 1.16,2 över 2 140 meter bilstart.

Avslutningsvis fick också spelfavoriten Show Time segerdefilera, tillsammans med Niclas Hammarström i sulkyn. Show Time vann på 1.14,5 över 2 140 meter bilstart.

– Helt fantastiskt. Det går sjukt bra just nu, säger Carlsson och fortsätter:

– Jag tror inte att det har hänt förut, att någon åländsk tränare vinner tre lopp utanför Åland under en och samma tävlingsdag. Däremot minns jag en dag för över 20 år sedan då pappa (Sixten Carlsson) vann två lopp i Tammerfors samtidigt som jag blev tvåa på Solvalla.

