Stabilt IFK besegrade RoPS på bortaplan Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn bjöd på en fin show i Rovaniemi på lördagskvällen då man slog RoPS 1–2 efter två snabba mål i första halvlek.

Trots att RoPS repade sig i andra halvlek lyckades grönvitt hålla greppet om matchen och ta hem säsongens femte seger.

Det blev en fartfylld start på Centrumplan i Rovaniemi där IFK Mariehamn direkt kunde koppla greppet om matchen. Under den första halvtimmen bjöd IFK Mariehamn på två mycket goda målchanser medan RoPS endast stod för sporadiska kontringar.

Efter en lång uppspelning öppnade Aristote Mboma IFK Mariehamns målkonto i trettiosjätte minuten.

Bara fyra minuter senare lyckas Keaton Isaksson nicka in 0–2 efter en kort hörna och en passning av Dylan Murnane och IFK fortsätter att diktera tempot i matchen fram till pausvilan.

-Vi har i många matcher haft svårigheter att göra mål, men nu har vi lyckats få in två. Härifrån är det bra att fortsätta, kommenterade Isaksson till Ruutu i paus.

För RoPS del inleddes andra halvlek i uppförsbacke då IFK Mariehamn fortsatte att pressa på med ett intensivt anfallsspel.

Tio minuter in i andra halvlek lyckades ändå RoPS reducera till 1–2 efter ett mål av nyinbytta Niklas Jokelainen. Jokelainens mål gav RoPS den energi laget behövde för att komma in i matchen igen. Återstoden av andra halvlek blev betydligt jämnare.

Med tio minuter kvar av matchen var RoPS riktigt nära att kvittera, men bollen räddades av Oskari Forsmans ribba. De sista tio minuterna lyckades IFK Mariehamn ändå hålla greppet om matchen och ro hem säsongens femte seger.

Text: Niklas Evers