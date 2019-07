Öspelen invigda – Sundberg fanbärare för Åland

ÖSPEL. Öspelen 2019 är nu officiellt invigda.

Öppningsceremonin, som hölls på nybyggda Europa Point Sports Complex, lockade tusentals åskådare och bjöd – trots hård blåst – på glada miner, god stämning och sedvanlig kamratanda.

Med start klockan 19 lokal tid (20 finsk tid) drog öppningsceremonin igång. Efter ett välstrukturerat, om än något utdraget, musikframträdande av orkestrarna The Royal Gibraltar Regiment och The Royal Marines marscherade samtliga 22 öspelstrupper in, en efter en.

Åland äntrade som tvåa efter förra öspelens värd, alltså Gotland. Sist äntrade värden Gibraltar. Fanbärare för Åland var bowlaren Katarina Sundberg. Vattenbärare var judokan Anders Berndtsson.

När öspelstrupperna väl tagit plats inne på sportfältet fortsatte evenemanget med den traditionella vattenceremonin följt av tal. En av fyra talare var IIGA:s ordförande, åländske Jörgen Pettersson, som i sitt tal lyfte fram vikten av nya möten, gemenskap och glädje.

22 öar deltar i öspelen denna gång och totalt uppskattas ungefär 2 000 deltagare finnas på plats. Bland öarna är det brittiska kanalön Sark – med bara 450 invånare – som kommer med minst trupp, två skyttar.

Öppningsceremonin varade i ungefär två timmar och arrangerades på nybyggda Europa Point Sports Complex, som ligger på Gibraltars sydspets.