Natalie Örnkvist inledde VM med bronsmedalj

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Bronsmedalj, rekordtider och flera finalplatser. Simmaren Natalie Örnkvist har fått en bra start på para-VM i Singapore som startade i söndags.

– Jag är ganska nöjd, kommenterar Örnkvist på Finlands simförbunds hemsida.

Natalie Örnkvist landade i Singapore en vecka innan VM startade i söndags för att delta i ett träningsläger. På söndagen inledde den åländska simmaren världsmästerskapet med 50 meter frisim (klass S5) där hon simmade hem en bronsmedalj och tog samtidigt ett nytt finskt rekord med tiden 41,48.

– Jag är ganska nöjd, för tiderna här har inte varit så bra som jag trodde. Nu i finalen var tiden bra jämfört med i morse. Det här var en bra start, kommenterar Örnkvist till Finlands simförbunds.

Örnkvist simmade även i damernas final i 100 meter bröstsim (SB4-klassen) på söndagen. Där blev det ännu en ny finsk rekordtid då hon simmade i mål på tiden 1:58,81 vilket resulterade i en fjärdeplats.

– Jag är nöjd, PSE-tiden var en bra förbättring jämfört med föregående gång och fjärdeplatsen är bra. Sammantaget var den här dagen en bra start på dessa tävlingar, säger Örnkvist till Finlands simförbund.

På måndagen fortsatte simtävlingarna med 50 meter ryggsim. Natalie Örnkvist simmade på tiden 54,50 i försöken i klassen S5 och slutade nia och missade därmed finalen där de åtta snabbaste simmarna deltog.

Örnkvist har det finska rekordet i 50 meter ryggsim i sin klass på 50,92, men hon menar att finalmissen inte kom som en överraskning.

– Ryggsim är inte min huvudsport, så att jag inte tog en plats i finalen var ingen stor överraskning. Tiden var inte vad jag ville ha och den dåliga känslan och dåliga sömnen avspeglades i min prestation. Det fanns inget mer jag kunde göra idag, kommentar hon till Finlands simförbund.

I dag, onsdag, simmar Natalie Örnkvist 200 meter medley, på fredag 200 meter frisim och på lördag 100 meter frisim.