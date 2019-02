Maripuu följer efter Åsbrink Sport

FOTBOLL. Först Pontus Åsbrink och nu Nicklas Maripuu.

På mindre än en vecka har svenska division 1-klubben Akropolis IF gjort klart med två före detta IFK Mariehamn-spelare.

Sent under onsdagen bekräftade Akropolis IF att man värvat den 26-årige yttermittfältaren Pontus Åsbrink, i fjol i IFK Mariehamn.

Nu har division 1-klubben gjort klart med ytterligare en före detta IFK-spelare, nämligen innermittfältaren Nicklas Maripuu, 26. Precis som Åsbrink spelade Maripuu i grönvitt under 2018.

– Det känns skönt att vi lyckades kontraktera Nicklas Maripuu. Nicklas har en gedigen erfarenhet trots sin unga ålder. Han har hunnit spela över 200 matcher i Allsvenskan, Superettan, USA och högstaligan i Finland, en omfattande erfarenhet av elitfotbollen på seniornivå. Vi lyckas värva en bolltrygg innemittfältare med ett härligt passningsspel, säger Akropolis sportchef Georgios Gogas i ett inlägg på klubbens hemsida.

