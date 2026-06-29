Lyckad säsongsavslutning för simmarna

I helgen avslutade de åländska simmarna säsongen 2025-2026 i Stockholm då de deltog i SPIF Summer cup. Där tog alla nio åländska simmare personliga rekord och några av dem reste hem med medaljer.

Den tre dagar långa tävlingen samlade simmare från flera klubbar och bjöd på fyra tävlingspass där ÅSF stod för flera fina prestationer.

Tävlingen inleddes på bästa möjliga sätt under fredagen då samtliga ÅSF-simmare satte personliga rekord. Dagens främsta resultat svarade Freja Karlsson för, då hon simmade hem silver i A-klassen, födda 2009 och tidigare, på 100 meter ryggsim. Med tiden 1.12,58 förbättrade hon sitt personliga rekord med hela 2,12 sekunder.

Under lördagen blev resultaten mer varierande, men omkring hälften av starterna resulterade ändå i nya personbästan. Markuss Repelis stod för dagens största framgång när han vann guld i B-klassen, födda 2010–2011, på 50 meter bröstsim med tiden 32,31.

Repelis avslutade sedan tävlingen på söndagen med ännu en seger. På 100 meter bröstsim i B-klassen simmade han in på 1.13,23 och säkrade därmed sitt andra guld för helgen.

Ett av tävlingens mest dramatiska lopp utspelade sig på 50 meter frisim, där klubbkamraterna Hugo Mirén och Nemo Westerlund simmade sida vid sida i samma heat. Hugo Mirén tog ledningen efter en snabb start och höll ett litet försprång fram till de sista meterna. Nemo Westerlund avslutade dock starkast och lyckades precis ta sig förbi klubbkamraten före målgång. Segertiden blev 26,58, endast 15 hundradelar före Hugo Mirén.

Nu väntar ett välförtjänt sommaruppehåll innan simmarna samlas igen i början av augusti för att inleda uppladdningen inför säsongen 2026–2027.