Korpfinalerna avgjordes i Markusböle

FOTBOLL. MIFK Allstars tog hem finalen när årets korpserie kulminerade i helgen. I finalen mötte man fjolårsettan Italian Stallions.

Korpserien i fotboll har pågått under sommaren, och den gångna helgen kulminerade serien när medaljmatcherna spelades i Markusböle. Finalerna i de olika serierna avgjordes simultant, och det var slutligen MIFK Allstars som fick lyfta division 1-bucklan efter att ha slagit fjolårsettan, Italian Stallions med 4–2 trots att man låg under inledningsvis.

I damernas final var det lag Vildvittrorna som gick segrande ur finalen mot Björnligan efter en 1–0-seger.

Herrarnas division 2-final vanns klart med 4–1 av Laby Labans, som mötte Breidan Ballers. Bronsmatcherna togs hem av BK Andfådd på damsidan, som slog Hotshots, medan HIK-veteraner vann över BK Stolpskott och således säkrade bronset.