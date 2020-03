Landslagsmeriterad back klar för IFK Nyheter

Sport

Som en sista pusselbit i lagbygget inför kommande säsong har Grönvitt i dagarna gjort klart med ytterligare en försvarsspelare i och med att landslagsmeriterade Kalle Taimi skrivit på för laget. Hans kontrakt sträcker sig över säsongen 2020.

Den 28-årige Taimi har sammanlagt gjort cirka 80 matcher i Veikkausliiga i klubbar som PS Kemi, FC Lahti och nu senast i KuPS. Han blev finländsk mästare säsongen 2019 och spelade 17 matcher i ligan under KuPS guldsäsong. Kalle Taimi gjorde landslagsdebut för finländska Huuhkajat 2018, och har hittills spelat två A-landskamper och gjort ett mål i landslaget. Den 192 centimeter långe Taimi är i första hand mittback men kan också användas som ytterback vid behov. Han blir IFK Mariehamns andra landslagsmeriterade försvarsförstärkning denna säsong efter vänsterbacken Mikko Sumusalo som tidigare i vinter anslöt till Grönvitt.

– När vi nu kommit en bit in i försäsongen och börjar den sista månadens förberedelser inför ligastarten i april så har vi kunnat konstatera att vi vill komplettera truppen dels med ytterligare rutin, dels med ytterligare en central försvarsspelare. Att vi därför fått möjligheten att knyta Kalle till laget är helt perfekt då han är en erfaren Veikkausliigaspelare som gjort det så bra att han så sent som 2018 fick debutera i landslaget. Under fjolåret blev han finsk mästare med KuPS så det är en kvalitetsspelare vi fått till laget. Enligt våra nu liggande planer är truppen nu komplett med värvningen av Taimi, kommenterar klubbdirektören Peter Mattsson i pressmeddelandet från IFK.

Läs mer i fredagens Nyan!