Otto Sjuls tog rekord i bänkpress ÅM

17:11 måndag, 24 november, 2025
    20-åringen Otto Sjuls tog ett nytt åländskt rekord när han lyfte 155 kilo och putsade sitt egna rekord i 74-kilosklassen när bänkpress-ÅM avgjordes på idrottsgården i helgen. Totalt deltog tolv lyftare. Bästa herr och juniorlyftare blev Otto Sjuls, bästa damlyftare blev Malin Olofsson som lyfte 97,5 kilo. Bästa veteran blev Ove Lehto som lyfte 207,5 kilo i viktklassen 120+.

    Nathalie Braun fick ett SFI-rekord när hon lyfte 75 kilo i 69-kilosklassen.

    Resultat

    Herrar

    74 kilo: Otto Sjuls 155 kilo

    93 kilo: Oscar Tovås 140 kilo

    105 kilo: Förstaplats: Anders Johansson 150 kilo. Andraplats: Tommy Nordlund 120 kilo.

    120 kilo: Karl-Emil Boijer 160 kilo.

    +120 kilo: Förstaplats: Ove Lehto 207,5. Andraplats: Johan Nordberg 135 kilo.

    Damer

    69 kilo: Förstaplats: Nathalie Braun 75, Andraplats: Vanessa Rosbäck 60

    84 kilo: Förstaplats: Dea Henriksson 87,5 kilo. Andraplats: Ann-Sofi Boman 87,5 kilo

    84+ kilo: Malin Olofsson 97,5 kilo.

    William Stenius

