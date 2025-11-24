Otto Sjuls tog rekord i bänkpress ÅM

20-åringen Otto Sjuls tog ett nytt åländskt rekord när han lyfte 155 kilo och putsade sitt egna rekord i 74-kilosklassen när bänkpress-ÅM avgjordes på idrottsgården i helgen. Totalt deltog tolv lyftare. Bästa herr och juniorlyftare blev Otto Sjuls, bästa damlyftare blev Malin Olofsson som lyfte 97,5 kilo. Bästa veteran blev Ove Lehto som lyfte 207,5 kilo i viktklassen 120+.
Nathalie Braun fick ett SFI-rekord när hon lyfte 75 kilo i 69-kilosklassen.
Resultat
Herrar
74 kilo: Otto Sjuls 155 kilo
93 kilo: Oscar Tovås 140 kilo
105 kilo: Förstaplats: Anders Johansson 150 kilo. Andraplats: Tommy Nordlund 120 kilo.
120 kilo: Karl-Emil Boijer 160 kilo.
+120 kilo: Förstaplats: Ove Lehto 207,5. Andraplats: Johan Nordberg 135 kilo.
Damer
69 kilo: Förstaplats: Nathalie Braun 75, Andraplats: Vanessa Rosbäck 60
84 kilo: Förstaplats: Dea Henriksson 87,5 kilo. Andraplats: Ann-Sofi Boman 87,5 kilo
84+ kilo: Malin Olofsson 97,5 kilo.