IFK värvar kanadensisk målvakt Sport

FOTBOLL. Yann Fillion ansluter till IFK:s målvaktsbesättning.

IFK Mariehamn har gjort klart med sitt första nyförvärv inför säsongen 2022. Det är den 25 år gamla målvakten Yann Fillion som ansluter till klubben. Avtalet sträcker sig över 2022 med option för 2023.

Fillion kommer från Kanada och är fostrad i Montreal. Mellan 2016 och 2019 spelade han för FC Zürich men var under tiden även utlånad till klubbar som svenska FC Umeå och norska Nest-Sotra. Under 2020 gjorde han 15 matcher för Ekenäs IF och under säsongen 2021 spelade han 21 matcher för AC Oulu.