IFK har ny offensiv mittfältare

IFK Mariehamn och den svenske offensiva mittfältaren Viktor Widlund har kommit överens om ett spelarkontrakt som sträcker sig säsongen ut. Det meddelar klubben i ett pressmeddelande.

Den 24-årige svensken kommer närmast från Viggbyholms IK och har varit på provspel i Mariehamn veckan efter midsommar.

– Under den tiden såg vi kvaliteter som vi hoppas kan ge laget ännu mer spets, säger vd och sportchef Jimmy Wargh.

Viktor Widlund spelar utomlands för första gången i karriären.

– Det känns jättekul att skriva på för IFK Mariehamn, som är en fin och anrik klubb. Jag skulle beskriva mig själv som en teknisk tvåvägsspelare som främst gillar att operera i offensiva ytor.