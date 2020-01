IFK-förlust i första cupmatchen Sport

Det blev ingen lyckad start på Finlands cup för IFK Mariehamns del.

Det tog tretton minuter för hemmalaget FC Inter att spräcka nollan, då genom Elias Mastokangas, som snyggt förvaltade en retur och slog in ett hårt volleyskott bakom IFK-målvakten Oskari Forsman. FC Inter fortsatte dominera spelet, och om det inte vore för en rad ytterst starka räddningar från Forsman hade siffrorna i halvtid kunnat se betydligt fulare ut än 1-0. IFK lyckades dock hålla sig i matchen under stora delar av andra halvlek och skapade lite mer än tidigare. Men ändå var det FC Inters Mika Ojala som efter 71 spelade minuter rann igenom IFK-försvaret och lade in 2-0. Och när Alvara Muniz åtta minuter senare kyligt slog in 3-0 på straff var matchen så gott som slut.

-Vi spelar för att vinna matcher, och det här är förstås inte resultatet vi vill ha med oss. Men kollektivt tycker jag vi gör en defensivt väldigt god prestation. Vi vinner bollen högt upp flera gånger, men dessvärre ger det inte utdelning de gångerna de det sker, säger IFK-tränaren Lukas Syberyjski

Finlands cup inleds med en gruppspelsomgång där de fyra bästa lagen går till kvartsfinal. Grönvitts nästa chans att plocka poäng kommer den 2 februari, på hemmaplan mot TPS.

MATCHFAKTA

FC Inter-IFK Mariehamn 3-0 (1-0)

Mål:

1-0 Elias Mastokangas 13’

0-2 Matias Ojala 72’

0-3 Alvaro Muniz 79’

IFK: Oskari Forsman-Robin Buwalda,Tarik Hamza, Frankline Okoye-Aapo Mäenpää, Niilo Mäenpää, Peter Makrillos (Scott Beeks 82’), Rikus Sjöroos (Lassi Järvenpää 75’)-Maximo Tolonen, Gustaf Backaliden (Frans Grönlund 82’), Albion Ademi (Matias Kurten 90’)

Varningar IFK: Frankline Okoye 45+1’, Robin Buwalda 78’

Domare: Mohammed Al-Emara

Publik: 325 personer på LähiTapiola Arena i Åbo

Nästa match: IFK-TPS den 2 februari klockan 19.00 i Eckeröhallen

