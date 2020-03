Idrottsföreningar ställer in all verksamhet Sport

ALLMÄNT. Flera av Ålands idrottsföreningar har, som Nyan skrivit om tidigare, redan ställt in samtlig verksamhet till följd av coronavirusets verkningar.

Nu följer även resterande föreningar och distriktsförbund.

Friidrottsutskottet har på grund av rikets och landskapets undantagsförhållanden beslutat att tills vidare stoppa alla gemensamma träningar i Ålands idrottsdistrikts (ÅID) regi. Idrotter som bedrivs inom distriktsförbundet är friidrott, orientering, skidning, cykling och simning.

Distriktsförbundet konstaterar att gemensamma träningar inte går att bedriva i och med att regeringen uppmanat allmänheten att undvika sammankomster på fler än tio personer och att man inte ska befinna sig på allmänna platser mer än nödvändigt. Dessutom stänger idrottsanläggningarna ned med start i dag onsdag, konstaterar man.

Riktlinjerna gäller i första hand till den 13 april, men ÅID och IF Åland följer läget och förhåller sig till myndigheternas rekommendationer, skriver man på IF Ålands facebooksida.

Vidare uppmanar friidrottsutskottet ”alla friidrottare och tränare att hitta lösningar och skapa förutsättningarna för fortsatt träning på egen hand till exempel utomhus”.

Även IFK stänger ned

Också IFK Mariehamn ställer in sin verksamhet.

”All verksamhet inom föreningen (träningar, matcher, turneringar) stoppas på grund av det undantagstillstånd som gäller på Åland och Finland. Detta gäller i första hand fram till 13 april 2020. Föreningen informerar mera om situationen efterhand.” Detta meddelas på föreningens webbsida.

Sedan tidigare har exempelvis Jomala IK:s fotbollssektion meddelat att man ställer in all tränings- och tävlingsverksamhet.

Ålands innebandyförbund (ÅIBF) meddelar att all innebandyverksamhet (träningar, matcher, turneringar och sammankomster med fler än tio personer) stoppas, i första hand till och med 13 april.

Det här berör exempelvis Företagscupen i innebandy som skulle ha spelats den 4 april men som nu är inställd. Huvudarrangören IF Fram meddelar att man letar efter nytt speldatum. Samtidigt meddelar IF Fram att föreningens årsmöte, som skulle ha hållits den 22 mars, skjuts fram. Nytt datum och kallelse meddelas senare. Även innebandyns seriespel är inställt, vilket berör de åländska klubbarna Våsc och IF Fram.

Även Karateklubben Ogawa pausar all organiserad träning för vuxna och juniorer tillsvidare. Däremot är ”all egen träning” i dojon fortsatt tillåten, meddelar klubben på Facebook.

Märk väl att ovanstående är ett axplock; även andra idrottsföreningar är tvungna att ställa in sina verksamheter.