Idrotten är som bäst när den berör Sport

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Att sport berör och väcker känslor visste jag redan. Men när man följer idrottare på nära håll, under en veckas tid, visar sig känslorna desto starkare. I Gibraltar 2019 var det de fullständigt utpumpade cyklisterna som krampaktigt kämpade sig upp för Gibraltarklippan som lockade fram rysningar. På Guernsey var det ”Skrällen-Ellen” (Woivalins) 50 meter fjäril-medalj som satte det limbiska systemet i gungning. I år – på rekordvarma Orkneyöarna – kom tårarna under ett för mig något överraskande event. Det var under de fria programmen i gymnastikarenan i Stromness det skedde, den vackra musiken i kombination med graciösa rörelser, allvarets stund och åländska framgångar tvingade mig att dra mig tillbaka till en korridor utanför hallen för lite återhämtning – jag är ju trots allt en åländsk man fostrad i den gamla skolan.

Utöver idrottsliga upplevelserna har Orkney och framförallt Orkneyborna bjudit på ett otroligt fint välkomnande under veckan. För att lyckas med arrangemanget på en såpass liten ort har man mönstrat nästan 1 000 frivilliga. Samtliga har de gett sitt allt för guida oss besökare på rätt, volontärjobba med alla uppgifter ett öspel kräver samt stå till tjänst under dygnets alla timmar.

Arrangörerna lät inför spelen skeppa in hundratals små containrar från Nederländerna. Lådorna, om så vill, fungerade som spartanska hem för både idrottar och ledare. Man har fraktat över flera tiotals dubbeldäckar-bussar från fasta Skottland för att se till att alla kommer till respektive arenor och lokala entreprenörer har jobbat för att utfodra tusentals besökare – en jättemaskin för en småort alltså.

Upplevelsen har varit mäktig – och som tidigare har nämnts var vädergudarna också med på ett hörn. Enligt lokalbefolkningen har man inte sett sommardagar som de senaste åtta dygnen på över 30 år – mäktigt också det. De flesta av oss reste hit med fler tröjor, jackor och regnkläder än t-shirts, shorts och solskyddsfaktor i bagaget. Till och med öns alla hermeliner, kaniner och uttrar såg ut att gotta sig i det strålande solskenet.

Det är således med ett brett leende, storartade minnen och stor tacksamhet vi lämnar värdön för den här gången. Kanske ses några av oss igen på Färöarna om två år, då med en förhoppningsvis mycket större och bredare trupp åländska idrottare.

Tack för allt Orkney.