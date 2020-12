Herreros Ossorio klar för Umeå IK Sport

FOTBOLL. Åland Uniteds Rosa Maria Herreros Ossorio har skrivit på för det svenska elitettanlaget Umeå IK FF för säsongen 2021. Det meddelar klubben via sin hemsida.

Herreros Ossorio kom till ÅU inför säsongen 2018 och lämnar nu alltså klubben.

– Jag tänker att Umeå är en bra plats för mig när jag nu väljer att flytta till Sverige, skriver anfallaren på klubbens hemsida.

– Klubben har en stolt historia och en klar målsättning att ta klivet tillbaka till OBOS Damallsvenskan och jag vill väldigt gärna hjälpa klubben att uppnå det. Eftersom jag redan kan prata litet svenska så hoppas jag att jag lätt kan passa in i laget och i staden Umeå.

I och med anslutningen till klubben så kommer Herreros Ossorio att fortsätta tränas av Samuel Fagerholm, som tagit över uppdraget som huvudtränare för klubben.

– Rosa är en spelare som utvecklats mycket under de senaste åren och fortsätter att göra så. Hon har en klokhet i sitt spel och gör spelare runt om henne bättre på planen. Med sin kreativitet och goda inställning kommer hon att mycket positivt bidra under kommande säsong. Hon är även en person som snabbt kommer att ta sig in i gruppen med sin härliga personlighet, skriver Fagerholm på klubbens hemsida.