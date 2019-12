Helenius vann på knockout Sport

BOXNING. Robert Helenius var överlägsen i lördagens möte mot brasilianaren Mateus Roberto ”Tsunami” Osorio – och vann på knockout redan i den andra ronden.

Det var i början av veckan som det blev klart att tungviktsboxaren Robert ”The Nordic Nightmare” Helenius skulle gå en match i Narva, Estland under lördagen.

– Allting har gått väldigt fort. Vi har diskuterat att gå en ny match under en lång tid och nu fick vi möjligheten att åka till Estland. Robert är i form och har sparrat flera veckor, förklarade manager Marcus Sundman för Nyan.

För motståndet stod 35-årige Mateus Roberto ”Tsunami” Osorio, som enligt ansedda Boxrec inte hade gått en match sedan 2017.

– Det här är en match som Robert bara ska vinna. Någonting annat finns inte på kartan, sade Sundman till Nyan.

Seger blev det. Helenius sänkte Osorio redan i den andra av åtta ronder och vann på knockout.

35-åriga Robert Helenius är i dagsläget 34:a på Boxrecs världsranking över tungviktsboxare. Under karriären har han vunnit 29 proffsmatcher (varav 18 på knockout) och förlorat tre (varav två på knockout).