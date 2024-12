Grisigt och grinigt när IFK besegrade Nynäshamns IF Sport

HOCKEY. Stundtals fult spel – få målchanser och fullt utvecklade slagsmål präglade söndagens möte mellan IFK och Nynäshamn i Islandia. Själva matchen tog ändå hemmalaget hem med 5–2.– Vi samlade ihop oss som lag och vände matchen på ett fint sätt i dag, säger Alexander Grundström.

På lördagen tappade IFK två poäng när Mälarö vann på övertid i sin hemmahall, matchen slutade 3–2. Dagen efter var IFK ute efter revansch när Nynäshamn kom till Islandia. IFK gick in i matchen med en tvåmålsseger från mötet lagen emellan en vecka tidigare – och det blev länge en jämn och grinig tillställning även på söndagen.

Första perioden förblev mållös, även om IFK:s Alexander Grundström hade en puck i nätmaskorna drygt tio minuter in.

– Jag drev pucken mot mål, sköt och blev därefter inknuffad i målvakten. Spontant känns det som det borde varit mål, men jag litar även på att domarna gör rätt, säger Grundström.

Kvitterade och vände

Hemmalaget inledde andra perioden i numerärt underläge. Något man förvisso redde ut, men hemmalaget spelade odisciplinerat och fick inte till uppspelen – följaktligen slog gästerna också in 0–1 knappt åtta minuter in under en avvaktande IFK-utvisning.

Därefter blev det grinigt på planen, det bjöds på fula tacklingar från bägge håll, och en onödig interference med hög armbåge av lagkapten Jesse Kaupinsalo ledde till ett matchstraff för IFK. Men hela situationen funkade som en tändvätska för IFK, som kvitterade och vände genom Benny Qvarfordt och Pontus Nylén.

Luften gick ur gästerna

I tredje fick Dominic Ingström tidigt in 3–1 efter två försök, och när Ilmari Suistio sedan slagskottade in 4–2 i powerplay gick luften ur Nynäshamn. Stunden senare drog Ingström dessutom in slutresultatet 5–2, och en storspelande Sami Sahlman i IFK-målet hann även med en straffräddning.

Grinigheten i matchen tilltog ytterligare, och efter slutsignalen bröt slagsmål ut både här och var på planen och ytterligare tre matchstraff delades ut.

– De var lite stora på sig när de ledde, och när vi tvålade dit dem fick de höra lite av den egna medicinen – det gillade de inte riktigt, förklarar Grundström efter matchen.

Alltrean Östra Mälarö HF – IFK Mariehamn 3–2 (0–0, 0–2, 2–0, 1–0) Mål IFK: 0–1 24:28 Jere Vähäsalo (Alexander Grundström, Ilmari Susitio), 0–2 34:06 Arttu Saikkonen (Alexander Grundström, Henri Aaltovirta). Skott: 43–32. Räddningar: Henri Aaltovirta IFK 93,02 procent. Publik: 189 personer i Allhallen, Mälarö. IFK Mariehamn – Nynäshamns IF 5–2 (0–0, 2–1, 3–1) Mål IFK: 1–1 33:10 Benny Qvarfordt (Alexander Grundström), 2–1 38:54 Pontus Nylén (Mike Larsson, Lucas Lindholm), 3–1 41:29 Dominic Ingström (Arttu Saikkonen, Mike Larsson), 4–2 50:25 Ilmari Suistio (Alexander Grundström, Lucas Lindholm), 5–2 51:13 Dominic Ingström (Paavo Yritys, Noah Smits). Skott: 27–29. Räddningar: Sami Sahlman IFK 93,10 procent. Publik: 378 personer i Islandia. Nästa match: Älta IF – IFK Mariehamn den 4 januari 2025.