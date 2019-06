FC Åland tog hem ålandsderbyt Sport

Trots en outtröttlig jakt på ett kvitteringsmål var det i slutändan FC Åland och deras effektivare anfallsspel som gick hem som segrare från onsdagens ålandsderby.

Från första stund var det favorittippade FC Åland som tog kontroll över matchen. Efter ett långt inkast kunde den notoriske målskytten Rezgar Amani redan i den andra matchminuten nicka in 1-0. Resten av första halvlek var dock inte riktigt lika ojämn. Jomala IK hade fortsatt svårt att skapa något desto farligare och FC Åland visade prov på sin större erfarenhet, men någon total kross blev det inte. JIK lyckades hålla hemmalaget från några desto farligare målchanser, mycket till förtjänst av den rutinerade försvarsduon bestående av Petter Hemming och Joel Karlström, som båda två har erfarenhet från IFK Mariehamn. En kvart in i andra halvlek var det dock dags för FC Åland att öka på sin ledning, då Daniel Boman kom fri och kunde lägga in bollen bakom JIK-målvakten Marc Nordqvist. JIK var dock aldrig helt ute ur matchen, och efter att kaptenen Scott Beeks efter 76 spelade minuter kunde göra ett läckert frisparksmål verkade ett kvitteringsmål aldrig omöjligt. Jomala IK avslutade matchen med en uppsjö farliga lägen, men inget bar frukt, och FC Åland gick segrande ur Ålandsderbyt.

– Det känns helt fantastiskt. Känslorna som går genom kroppen nu går inte att beskriva, det är min första derbyvinst också, säger FC Åland-backen Adam Eriksson efter vinsten.

Foto: Joakim Holmström