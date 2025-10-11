Fagerlund och Harala etta i kanonloppet

Ditt namn

LÖPNING. Fritjof Fagerlund och Linnea Harala var snabbast mellan ”Breidan” och WHA när det klassiska Kanonloppet avgjordes på lördagen.

Jomala IK-löparen Fritjof Fagerlund slog klubbkamraten och fjolårssegraren Sami Hartzell när det 58:e respektive 29:e Kanonloppet/Ålandsmarschen i ordningen avgjordes i helgen, trea i mål i herrklassen, efter 22,5 kilometers löpning från Breidablick i Finström till Wiklöf Holding Arena i Mariehamn var Avancias Victor Börman. Segertiden blev något sämre än fjolårets då Fagerlund korsade mållinjen efter 1:26,13 timmar, cirka 1:19 minuter före tvåan Hartzell.

Snabbaste dam i Kanonloppet blev Linnea Harala på tiden 1:44,54 timmar, medan Karina Danielsson från Canis Löpus tog sig in på en andraplats på 1:48,58 timmar. Årets tredjeplacering i damklassen gick till Julia Wegelius med tiden 1:50,15.

Ett 50-tal motionärer ställde samtidigt upp i Ålandsmarschen.