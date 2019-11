Europadrömmen i kras – IFK förlorade finalen Sport

FOTBOLL. Det blir inget Europaspel för IFK Mariehamn nästa år.

Trots spelövertag och flera klara målchanser förlorade man även söndagens returmöte mot FC Honka.

– Vi fick matchbilden dit vi ville men lyckades inte göra mål, säger IFK:s lagkapten Daniel Sjölund till Ruutu efter matchen.

IFK Mariehamn kom ut riktigt starkt och dominerade den första halvleken på Hagalunds IP. Men trots övertaget var det hemmalaget FC Honka som spräckte nollan.

Demba Savage ryckte sig loss på en kontring och hittade Lucas Kaufmann med en sidledspassning. Kaufmann rakade in bollen på sidan om IFK-målvakten Oskari Forsman och 1-0 var ett faktum.

I den andra halvleken var det Honka som skapade de farligaste chanserna även om IFK fortsatte att pressa på. Returmötet bjöd dock inte på några fler mål vilket innebär att FC Honka vann matchen med 1-0 och playoff-finalen med sammanlagt 3-1.

I och med segern premieras Esbolaget med en plats i nästa års Europa League-kval.

Som Nya Åland tidigare berättat avslutar 36-åringen nu sin långa och framgångsrika proffskarriär.

– Just nu är besvikelsen stor i och med att vi förlorade men överlag är jag nöjd med vad jag uträttat under karriären. Jag känner att jag verkligen gett allt för fotbollen, säger Sjölund till Ruutu.

Matchfakta

FC Honka-IFK Mariehamn 1-0 (1-0)

Mål:

1-0 Lucas Kaufmann 43′

IFK: Oskari Forsman-Aapo Mäenpää (Lassi Järvenpää 36′), Robin Buwalda, Rick Ketting, Dylan Murnane-Robert Crawford, Daniel Sjölund, Amos Ekhalie (Gustaf Backaliden 62′)-Keaton Isaksson, Aristote Mboma, Riku Sjöroos (Hampus Lönn 78′)

Domare: Petri Viljanen

Publik: 1 910 personer på Hagalunds IP