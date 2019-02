Engman uttagen till Cypern cup Sport

FOTBOLL. Åländska Adelina Engman är en av 23 spelare i Finlands landslagstrupp till Cypern cup.



Totalt deltar tolv lag i träningsturneringen som alltså spelas på Cypern 27 februari–6 mars.

Finland ingår i grupp A och ställs där mot Sydafrika (27 februari), Tjeckien (1 mars) och Nordkorea (4 mars).

Turneringen avslutas med placeringsmatcher den 6 mars.

Förutom Adelina Engman är också Åland United-spelarna Anna Tamminen, Paula Myllyoja och Anna Westerlund uttagna.

Innan Cypern cup ska kommande EM-kval lottas. Lottningen sker nästa vecka torsdag och Finland är där en av nio nationer i den andra seedningsgruppen (av fem).

EM-slutspelet arrangeras sedan i England 2021 och rymmer 16 landslag.

Landslagstruppen

Tinja-Riikka Korpela (Vålerenga IF, Norge)

Paula Myllyoja (Åland United)

Anna Tamminen (Åland United)

Anna Westerlund (Åland United)

Elli Pikkujämsä (FC Honka)

Natalia Kuikka (Kopparbergs/Göteborg FC, Sverige)

Anna Auvinen (HJK)

Tuija Hyyrynen (Juventus FC, Italien)

Katarina Naumanen (Stabæk Fotball, Norge)

Emma Koivisto (Kopparbergs/Göteborg FC, Sverige)

Tia Hälinen (Eskilstuna United, Sverige)

Eveliina Summanen (KIF Örebro, Sverige)

Emmi Alanen (Växjö DFF, Sverige)

Ria Öling (Brøndby IF, Danmark)

Olga Ahtinen (Brøndby IF, Danmark)

Nora Heroum (AC Milan, Italien)

Julia Tunturi (Eskilstuna United, Sverige)

Adelina Engman (Chelsea FC, England)

Jenny Danielsson (Kungsbacka DFF, Sverige)

Linda Sällström (Paris Féminines FC, Frankrike)

Juliette Kemppi (Bristol City LFC, England)

Kaisa Collin (Eskilstuna United, Sverige)

Sanni Franssi (Fortuna Hjørring, Danmark)

Förbundskapten: Anna Signeul