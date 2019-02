Dubbla förluster – Fram kvar i fyran Sport

INNEBANDY. Herrlaget IF Fram har inte längre chansen att stiga till division 3.

Det står klart efter helgens bortaomgång i Åbo, där IF Fram alltså förlorade mot tabelltrean TuTo med 2–7 och mot nästjumbon Wankers med 3–5.

Målskyttar för IF Fram var Conny Wikstrand (2), Marcus Karlsson, Julius Jakobsson och Leon Blomberg.

Med två matcher kvar att spela är IF Fram sexa i tabellen om nio lag, åtta poäng bakom serieledande Pyövelit och sex poäng bakom tvåan SB Naantali 3.