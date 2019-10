Bragden i Helsingfors – IFK klart för playoff-final Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn är vidare till playoff-final efter att ha besegrat HJK på bortaplan.

Stor matchhjälte blev mittbacken Rick Ketting då han skickade in 2-1 med tio minuter kvar av förlängningen.

Det såg länge ut som att IFK skulle notera en ny förlust borta mot fjolårsmästaren HJK. Mittfältaren William Parra gav nämligen hemmalaget ledningen tidigt i matchen, på ett distansskott som letade sig ribba in.

Men IFK gav inte upp och krigade sig tillbaka. Kvitteringen skulle komma och det i den andra halvleken, efter att HJK-mittbacken Faith Obilor nickat in ett självmål från nära håll – då han gick upp i höjdduell med IFK-anfallaren Aristote Mboma.

Ställningen var 1-1 vid fulltid varpå förlängning tog vid. Där var det först ytterst nära att HJK skulle ta ledningen när Evans Mensah nickade i ribban i den 100:e minuten. Tio minuter senare blev det istället 2-1 till IFK sedan mittbacken Rick Ketting skickat in bollen i nät i samband med en hörnsekvens.

Segern innebär att IFK nu ställs mot FC Honka i playoff-final. Den spelas genom ett dubbelmöte, med matcher inkommande onsdag och söndag. Vinnaren där premieras med en plats i nästa års Europa League-kval.

Matchfakta

HJK–IFK Mariehamn 1–1 (1–0), 1-2 e.förl.

Mål:

1–0 William Parra 16’

1–1 Självmål 68’

1-2 Rick Ketting 110′

IFK: Oskari Forsman-Aapo Mäenpää, Robin Buwalda, Rick Ketting, Dylan Murnane-Robert Crawford, Daniel Sjölund (Joel Karlström 113′), Amos Ekhalie (Gustaf Backaliden 62′)-Keaton Isaksson (Lassi Järvenpää 119′), Aristote Mboma, Riku Sjöroos (Hampus Lönn 62′)

Domare: Antti Munukka

Varningar IFK: Aristote Mboma

Publik: 997 personer på Telia 5G-arenan