Boule-ÅM samlade 90 spelare i Bengtsböle – efter turbulensen i sporten

Boule-ÅM samlade på tisdagen 90 spelare i Bengtsböle. Bakom tävlingen finns en sport där den senaste tiden varit lite turbulent. Samtidigt finns en stark gemenskap och en vilja att locka fler yngre spelare.

Solen lyser över grusplanen i Bengtsböle när ÅM i boule ska avgöras på tisdagsförmiddagen. 30 lag med sammanlagt 90 spelare gör upp om titeln. Men resultatet är långt ifrån det enda som räknas.

– Det är klart att det är roligare att vinna än att förlora. Men det viktigaste är att träffas och ha kul tillsammans. Det är en social grej helt enkelt, säger tävlingsledaren och arrangören Lennart Elffors.

Själv står Lennart Elffors vid sidan av banorna och håller koll på tävlingen. Något spel blir det inte för Lennart i år. Han väntar på en operation efter att ha fått ischiasnerven i kläm.

– Det är nog också bäst att tävlingsledaren själv inte spelar. Men jag hoppas på att vara med och spela nästa år.

Vill se yngre spelare

Boule på Åland har länge varit en sport där medelåldern är hög. Föreningarna vill gärna få in yngre spelare, men det finns också strukturer som gör det svårt.

– Vi vill fylla på med yngre boulespelare eftersom spelare försvinner naturligt uppåt i åldrarna. Sedan är det så klart svårt för folk som jobbar att delta när vi startar klockan 11 en tisdag. Det är svårt att få in fler spelare överlag, säger Elffors.

ÅM är öppen för alla, men vissa av Ålands bouleföreningar är knutna till kommunernas pensionärsföreningar och tillåter därför bara pensionärer. Andra föreningar är öppna för alla åldrar. Roseboule i Lemland är ett exempel.

Föreningen har omkring 30 medlemmar och för en del av dem är boule betydligt mer än en fritidsaktivitet.

– Hälften av våra medlemmar lever i ensamhet och då ger boulen samvaro och gemenskap. Det är viktigt. Då blir resultatet sekundärt, säger Lennart Elffors.

Fem matcher på en dag

På grusplanen i Bengtsböle finns 15 banor och alla 30 lag startar samtidigt. Den första matchen lottas, medan motståndet därefter avgörs utifrån resultaten. Totalt spelar varje lag fem matcher.

När dagens sista klot har stannat räknas poängen och differensen. Laget som lyckats bäst står som ÅM-vinnare.

Just grusplanen i Bengtsböle är viktig för sporten, menar Elffors. På Åland har många traditionella grusplaner försvunnit till förmån för konstgräs.

– Det är bra att vi har den här grusplanen i Bengtsböle som är tillräckligt stor för flera banor. Annars är det dåligt med grusplaner på Åland då de flesta har blivit med konstgräs.

När kommunen anlade konstgräs på planen intill blev boulefolket oroligt.

– Vi blev nervösa när de lade konstgräset här intill, men vi förde diskussioner om att de skulle lämna den här grusplätten och det gjorde kommunen, förklarar Elffors.

Konflikten som delat boulen

Samtidigt har boulen på Åland haft en turbulent period. Tidigare i somras uppstod meningsskiljaktigheter kring hur bouleverksamheten inom Norra Ålands pensionärsförening skulle skötas. Det slutade med att Axboule bildades som en utbrytarförening, med spelare som lämnat Norra Ålands pensionärer.

På ÅM finns nu spelare från båda föreningarna. Frågan är om konflikten märks när de möts på grusplanen.

– Det skulle jag inte säga. Men det är klart att det har varit mycket meningsskiljaktigheter och till viss del hårda ord som växlats mellan de två lägren. Nu ser man att Norra Åland sitter på ett ställe och Axboule på ett annat ställe, säger Lennart Elffors och fortsätter:

– Det är inte kul att det blivit så här och inte bra för sporten. Men jag tror inte att det kommer bli några problem under dagens tävlingar, trots att NÅP och Axboules lag kommer att möta varandra.

”Det är bara kul att spela”

En bit bort står Börje Andersson från Norra Ålands pensionärer. Den första matchen har inte gått hans väg. Men humöret är ändå gott.

– Det är inte hela världen. Det är bara kul att spela, säger Börje Andersson.

Och det är kanske den inställningen som sammanfattar mycket av det åländska boulelivet.

– Jag brukar säga att det viktigaste när man spelar boule är att lära sig förlora. För man kommer inte att vinna alla matcher, säger Lennart Elffors, och fortsätter:

– Ungefär 60 procent handlar om din egen skicklighet. Sedan är det lite tur och så har du en motståndare som kanske har en bra match.