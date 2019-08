ÅU värvar från USA Sport

FOTBOLL. Åland United har gjort klart med en ny spelare – mittfältaren Erin Yenney från USA.

– Åland United önskar Erin Yenney välkommen och hoppas ha henne här på Åland så fort det bara går, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Sent under natten till onsdagen slutförde det åländska ligalaget kontraktsförhandlingarna med Erin Yenney, 26.

Yenney är född i Troy, Ohio (USA) och kommer närmast från amerikanska NWSL-klubben Seattle Reign. Tidigare har hon representerat Chicago Stars (USA), Östersunds DFF (Sverige), Independiente Santa Fe (Colombia) och Louisville (USA).

Avtalet med ligasexan Åland United gäller säsongen ut.

– Klubben jobbar just nu med att få den internationella övergången samt researrangemangen ordnade så Yenney kan vara aktuell redan för söndagens bortamatch mot Honka, skriver ÅU.

Enligt pressmeddelandet är Erin Yenney en mittfältsspelare med egenskaper att stöda anfallsspelet.

Tidigare i augusti sålde Åland United målvakten Paula Myllyoja till italienska Serie A-klubben Pink Bari.

På söndag spelar ÅU ligamatch borta mot tabelltvåan FC Honka. Den sparkar igång klockan 14.

ÅU-kontrakt

2019

Pille Raadik

Emelie Johansson

Rosa Maria Herreros Ossorio

Signy Aarna

Sofia Lindström

Bri Campos

Anna Tamminen

Sara Nordin

Maryette Karring

Isabella Mattsson

Phoenetia Browne

Anna Westerlund

Tiia Peltonen

Erin Yenney

2020

Rebecca Björkvall

Elsa Viktorsson

Selma Viktorsson

Monica Hagström (option för 2021)