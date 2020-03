Åland United-matcher flyttas troligen Sport

FOTBOLL. Sent denna kväll, torsdagen den 12.3, låter Finlands Bollförbunds Förbundsstyrelse via ett extrainsatt möte veta att man beslutat lägga landets tävlingsfotboll på is för resten av mars månad, till följd av landets regerings direktiv angående Covid-19 smittan.

Det skriver Åland Uniteds sportchef Mikael Virta på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

I meddelandet framgår att endast Herrarnas Cup och dess kvartsfinaler, samt herrarnas Futsalslutspel kommer att spelas inkommande helg, men utan publik. Även ungdomsarrangemang flyttas eller ställs in.

För Åland Uniteds del skulle detta innebär att cupens semifinal och eventuellt även Nationella Ligans premiärmatch flyttas framåt. Bekräftelse får vi under fredag förmiddag då Nationella Ligans styrelse sammanträtt.

Under fredagen beslutar vi även här lokalt hur vi hanterar söndagens träningsmatch mot Sandvikens IF. Vi informerar här (på ÅU:s hemsida, reds anm.) då allt har klarnat.