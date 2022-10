Wiklöf bjuden som gäst och talare till Hillary Clintons privata firande Nyheter

Hillary Clinton har bjudit in paret Wiklöf som gäster och talare till sin privata födelsedagsfest i New York idag.– Det är mycket trevligt att bli inbjuden. Men det är inte rätt känsla just nu att gå på fest, när utvecklingen i Europa känns orolig. Tidigare har covid hindrat mig att besöka Clinton. Nu är det kriget i Ukraina som bromsar entusiasmen att resa, förklarar Anders Wiklöf.

I ett mail till Nya Åland berättar Magnus Stråberg, pressekreterare för Anders Wiklöf, att det är just idag, den 26 oktober som Hillary Clinton fyller 75 år. Hillary Clinton var utrikesminister i USA åren 2009-2013, under president Barack Obama. Sedan ställde hon upp som Demokraternas presidentkandidat i valet 2016, men förlorade mot Donald Trump.

Kontakt sedan överraskning

Hennes make, USA:s expresident Bill Clinton har hållit kontakt med Wiklöfs ända sedan han var överraskningsgäst på Anders Wiklöfs födelsedagsgratiskonsert i Miramarparken sommaren 2019. Wiklöf delar även miljöintresset med paret Clinton.

Det är Bill Clinton som nu tillsammans med dottern Chelsea Clinton arrangerar därför en privat födelsedagsmiddag, hemma i New York på onsdagskvällen, berättar Stråberg.

Men nu blir det då alltså ingen åländsk gästnärvaro på festen, eftersom Anders och Rita Wiklöf har valt att tacka nej. Anders Wiklöf skulle även vara en av middagens talare. ”Ett tal på svenska som skulle översättas av tolk på plats”, berättas i mailet.

Skickar blommor

Hillary Clinton kommer dock ändå att bli uppmärksammad av paret Wiklöf. En blombutik på Manhattan har hjälpt till och ordnat ett större blomsterarrangemang till Hillary Clinton, vilket ska överlämnas med bud på hennes födelsedag.

Anders Wiklöf vill dock inte avslöja blomstergruppens utseende.

– Det ska ju vara en överraskning. Tänk om hon läser tidningen och får veta vad vi vill överraska henne med, säger Anders Wiklöf, med glimten i ögat, i en kommentar.