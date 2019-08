Vit känguru på rymmen Nyheter

En vit känguru på rymmen rapporterades till polisen på fredagsmorgonen.

– Under den tidiga morgonen fick polisen in ett samtal, som alla inblandade parter sent kommer att glömma. Anmälaren berättade att en känguru hoppade längs vägen på Hammarlandsvägen. Det var inte heller vilken som helst känguru, utan det var en vit kenguru. Anmälaren bedyrade också att han var nykter, så skriver polisen i ett pressmeddelande på fredagen.

En polispatrull åkte till platsen och kunde bekräfta att det var frågan om en vit känguru.

– Så, om någon saknar sin vita känguru eller vet vems kängurun är får man gärna höra av sig till polisen.