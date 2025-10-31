Vill se helhetslösning för flygtrafiken

Ditt namn

En flygrutt som helhet mellan Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Stockholm – det vill landskapsregeringen jobba för. Att ta över behörigheten och införa trafikplikt på Helsingforsflyget är en plan B – som blir dyr.

Landskapet reserverar 2,6 miljoner euro för att upprätthålla flygtrafiken på rutten Mariehamn–Stockholm nästa år, där det råder allmän trafikplikt. 700 000 euro reserveras för Åboflyget. Man arbetar även vidare för att få till bättre flygförbindelser till Helsingfors.

– Att staten skulle tilldela några särskilda subsidier för Mariehamnstrafiken kanske det fanns ambitioner om i regeringsprogrammet, men det har inte utfallit i den riktningen. Det kommer snarare att gå åt andra hållet. Men vi anser att Finnair borde flyga mer på kommersiell basis till Mariehamn, och vi kommer att utreda under året hur vi ska förhålla oss när nästa flygupphandling blir aktuell – om det skulle gå att skapa en rutt Helsingfors–Mariehamn–Åbo–Stockholm som helhet, säger infrastrukturminister Camilla Gunell (S).

Näringsminister Jesper Josefsson (C) fyller i att landskapet har en kontinuerlig dialog med Finnair.

– Men det är finsk behörighet, det är inte bara att införa trafikplikt, utan i så fall behöver vi ta över behörigheten och det är en ganska lång process. Vi måste börja titta på det redan nu som en plan B, om vi tar över behörigheterna sitter vi med de kostnaderna för resten av Ålands framtid. Vi pratar om en miljonsatsning, så därför måste vi titta på det noggrant, om vi kanske kan göra en gemensam upphandling mellan orterna, säger han.