Foto: Jonas Edsvik
Viking Line varnar för att förverkligandet av förslaget skulle innebära drastiska åtgärder. "En åtgärd skulle, hypotetiskt, vara att flagga ut fartygen till Sverige", säger Johanna Boijer-Svahnström.

Viking Line om budgetförslaget: ”Det är en kalldusch”

09:05 fredag, 8 augusti, 2025

