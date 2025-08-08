DELA Facebook Foto: Jonas EdsvikViking Line varnar för att förverkligandet av förslaget skulle innebära drastiska åtgärder. "En åtgärd skulle, hypotetiskt, vara att flagga ut fartygen till Sverige", säger Johanna Boijer-Svahnström. Viking Line om budgetförslaget: ”Det är en kalldusch” Nyheter 09:05 fredag, 8 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Sjömansunionen: ”Ett förödande slag mot sjöfartsindustrin” Löfström varnar: all färjetrafik hotas Tallink säljer fraktfartyg