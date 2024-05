Vem får din röst i EU-valet?

EU-valet närmar sig med stormsteg och nu frågar Åland Gallup om vilket parti och vilken kandidat som får din röst i valet. Dessutom ställs en fråga om vindkraften.

Förhandsröstningen till EU-valet startar om en vecka, den 29 maj, och valdagen infaller på självstyrelsedagen den 9 juni.

Nu frågar Åland Gallup vem som får din röst i valet. Först frågas om vilket parti du tänker rösta på och sedan vilken kandidat, där de kandidater som har åländsk anknytning är alternativ, kompletterat med alternativet ”någon annan kandidat”.

De åländska kandidaterna är SFP:s Anton Nilsson, Socialdemokraternas Jessy Eckerman och Grönas kandidat Maria Ohisalo som HI understöder. Anton Nilsson stöds av Liberalerna, Centern, Moderaterna, Ålands framtid och Pro Åland.

Enligt en opinionsmätning som Yle gjorde om EU-valet som presenterades den 2 maj så skulle SFP bli utan mandat i EU-parlamentet. Partiet skulle bara få 4 procent i understöd. Mätningen gjordes dock enbart bland befolkningen på fastlandet, så de åländska väljarna fanns inte med.

SFP gick efter publiceringen snabbt ut med kritik mot mätningen och påtalade dels vikten av de åländska rösterna och dels betydelsen av att SFP har mer aktiva väljare än många av de andra partierna.

I EU-valet, där valdeltagandet ofta är lägre än i andra val, har det förhållandevis stor inverkan på resultatet.

Det andra temat i maj månads gallup är vindkraften. Frågan lyder: Vad tycker du om satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft?

Frågan ställdes senast i september i fjol och ställs nu igen mot bakgrunden att OX2 berättade om de utredningar de gjort, bland annat om hur mycket pengar kommunerna kan få i fastighetsskatt, och att landskapsregeringen nu satsar mer pengar i sin ändringsbudget för att snabba upp processen fram till utarrendering.

Alternativen på frågan är:

– Ja, det är helt rätt eftersom vi behöver förnyelsebar energi i världen,

– Ja, men enbart om det alstrar stora intäkter till Åland,

– Ja, till satsning i Norr-havet, men inte ett så storskaligt projekt,

– Nej, till satsning i Norrhavet, men ja till vindkraftverk,

– Nej, till storskalig havsbaserad vindkraft och

– Kan inte ta ställning.

Som vanligt ställs även en fråga om vilket parti du skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag. Nytt för den här gången är att Mogens Lindén nu finns med som en egen lagtingsgrupp bland alternativen. Han har ju tidigare i veckan meddelat att han lämnar Socialdemokraterna.

Åländsk demokrati ställer denna månad också en fråga, om man vill ha nyval.

Åland Gallup är öppen fram till söndag kväll.

Så här deltar du

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in ditt mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.

Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.