”Vargen finns i botten på alla hundar”

Lita Gustavsson på Wätteros gård är arg och uppgiven efter hundattacken mot hennes får. Det var tredje gången som hundarna var inne i hennes hage och den här gången fick ett lamm sätta livet till.– Vad jag tycker om det? Vet du, om jag säger det så kan du ändå inte skriva det, säger hon till Nyan.

Lita Gustavsson har mycket just nu. På Wätteros gård röjer man just bort skogen runt huset och har gården full med skogsmaskiner, hon hjälper till och ställer i ordning på Mickels inför Skördefesten – och så nu detta. Två stora hundar tog sig igår eftermiddag in i hennes fårhage på Wätterås och så gick det som det gick.

– Det är bedrövligt. Det är ett litet lamm som fått sätta livet till. Det låg i ett dike när jag kom och de som var där berättade att det hade andats en kort stund innan. Så det dog inte blixtsnabbt och det hade djupa bitmärken.

– Och så har en tacka fått rivsår, men hon kommer nog att klara sig. De andra är skärrade.

Hur vet man sånt?

– De stod i en klunga på ett ställe och var vaksamma och ville inte röra sig. Så de är nog lite traumatiserade.

Vad innebär det för en fårflock att vara traumatiserad?

– De har ganska mycket hjärna att tänka med. Så nästa gång de ser en hund så vet jag inte riktigt hur de kommer att reagera. De är ju bekanta med många hundar, så de vet ju att, ”Jaja, den DÄR hunden känner vi”, och då är det inte så farligt. Kommer det däremot en främmande hund så är de på sin vakt. Men efter det här kan det bli värre.

Det var ju inte första gången de här hundarna har dykt upp. Vad tycker du om det?

– Vad jag tycker om det? Vet du, om jag säger det så kan du ändå inte skriva det. Men rent allmänt så måste ju hundar hållas kopplade. Det måste ju alla hundägare förstå och veta. Och vad man sedan ska göra åt hundar som fått smak på får, det får bli polisens och ÅMHM:s sak.

Finns det något du vill säga till hundägare i allmänhet?

– Ja: håll koll på era hundar! Jag tror att hundägare överlag överskattar hundars snällhet. Vargen finns i botten i alla fall, beroende på situationen. Det är viktigt att komma ihåg.