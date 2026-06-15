Var kan man bada i sommar?

Nu har ÅMHM redovisat var man kan bada i sommar om man vill välja en strand som kontrolleras regelbundet för både blågröna algblomningar och bakterier.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har nu kommit med en rapport om vilka badplatser de kommer att kontrollera säkerheten och standarden på under badsäsongen 15 juni till 31 augusti. ÅMHM tar vattenprover för att kontrollera bakteriehalter, mängden alger, förekomst av föroreningar och badstrandens allmänna skick.

På Åland finns det åtta stycken badstränder som klassas som EU-badstränder, det är badstränder med många besökare varje säsong. Utöver de större badstränderna finns också 23 mindre stränder på Åland som ÅMHM har uppsikt över. De kan man hitta på ÅMHM:s hemsida där de länkar till en Google-maps karta.

ÅMHM informerar om respektive resultat av strandprovtagning genom sin Google karta. De poängterar också att badsträndernas förhållanden kan förändras snabbt på grund av väder- och strömningsförhållanden. Vid EU-badstränder tar ÅMHM vattenprov fyra till sex gånger per säsong. De mindre stränderna, tre gånger per säsong. Tidigare års vattenkvalitet kan påverka antalet gånger de tar prover under säsongen.